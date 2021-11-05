 

В Роспотребнадзоре назвали минимальным риск подхватить COVID-19 от привитого человека

05.11.2021, 12:46, Разное
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В Роспотребнадзоре оценили риск потенциального заражения COVID-19 от привитого человека. По словам представителей ведомства, он является минимальным.
По словам Татьяны Руженцовой, заболевшие люди, которые успели вакцинироваться, могут выделять вирус и выступать его переносчиками. В то же время у них намного меньше потенциального возбудителя. Кроме этого, сокращается время, когда они ему могут передавать.

Напомним, что во всех регионах РФ проводится вакцинация от коронавируса. Минздрав РФ в августе прошлого года зарегистрировал препарат «Спутник V». Также в РФ есть возможность привиться «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». В начале мая появилась четвертая по счету вакцина «Спутник Лайт». Кроме этого, зарегистрирован препарат от центра «Вектор», который получи название «ЭпиВакКорона-Н».

Медики в очередной раз напоминают, что самым надежным способом защиты от коронавируса является вакцинация. Среди тяжелобольных доля привитых составляет менее 0,03%, пишет портал Newinform.



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