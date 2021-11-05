Похудевшая Лариса Долина сделала короткую стрижку и изменила цвет волос

Известная российская певица Лариса Долина в очередной раз удивила сменой имиджа. Знаменитость, которая за последнее время очень похудела, сделала короткую стрижку и изменила цвет волос.

Лариса Долина поделилась свежей фотографией в социальной сети Instagram. На снимке артистка запечатлена в длинном платье на фоне блестящего фона. Не все поклонники сразу же узнали знаменитость. Она не побоялась сделать короткую стрижку и перекрасить волосы в каштановый цвет.

Обычно все привыкли видеть Долину со светлыми волосами. Ее смелость покорила подписчиков. Они похвалили артистку за то, что та не побоялась довериться стилистам и решиться на кардинальные перемены.

Преданные фанаты восхитились и фигурой Ларисы Долиной. За последний год исполнительница очень похудела. Известно, что знаменитость снизила вес без операций. Она стала придерживаться здорового питания и правил интервального голодания, пишет портал iReactor.

В описании к публикации Долина пояснила о переносе ее гастрольного тура. Она заявила, что концерты состоялся в феврале. Артистка попросила у фанатов прощение за неудобства, но такое решение пришлось принять в связи с ковидными ограничениями.