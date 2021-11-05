Hill – у помощника, сопровождавшего Байдена в Европе, выявили COVID-19

Помощник Джо Байдена, сопровождавший американского лидера во время поездки в Европу, сдал положительный тест на коронавирус, пишет The Hill. Как отмечается в статье, этот человек остался в Шотландии на карантине. Болезнь протекает у него бессимптомно.



Reuters

Помощник, который на прошлой неделе сопровождал Джо Байдена во время поездки президента США в Европу, сдал положительный тест на COVID-19, пишет The Hill со ссылкой на различные источники.



Такой результат показал сделанный в Шотландии экспресс-тест, который были обязаны сдавать все участники 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

По имеющейся информации, помощник был полностью вакцинирован, а сейчас у него нет никаких симптомов заболевания. Пока он остаётся в Шотландии на карантине и проходит дальнейшее тестирование.

В качестве меры предосторожности несколько сотрудников администрации, которые были в тесном контакте с заразившимся помощником президента, вернулись в США на отдельном правительственном самолёте, а не вместе с главой Белого дома.

Как пишет Bloomberg, сам президент сдал во вторник отрицательный тест на COVID-19.

Издание The Hill напоминает, что в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что её тест на коронавирус дал положительный результат. Сама она не поехала вместе с Джо Байденом в Европу после того, как вирусом заразился один из членов её семьи.