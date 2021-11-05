Основатель Alibaba покинул первое место в рейтинге самых богатых китайцев

При составлении рейтинга журнал оценил состояние Ма в $41,2 млрд, что на $24,4 млрд (37%) меньше, чем в ноябре 2020 года ($65,6 млрд).

Ма занимает лишь пятую строчку рейтинга. Состояние бизнесмена снизилось после того, как китайские власти отменили IPO (Initial Public Offering – первая публичная продажа акций. – “ГОРДОН”) финтех-сервиса Ant Group, а Alibaba Group оштрафовали весной 2021 года на рекордные $2,8 млрд, обвинив в нарушении антимонопольного законодательства.

По данным Forbes, первую строку в рейтинге самых богатых китайцев теперь занимает Чжун Шаньшань ($65,9 млрд, возглавляет компанию по производству бутилированной воды Nongfu Spring), на втором месте – Чжан Имин ($59,4 млрд, основатель одной из крупнейших в Китае платформ медиаконтента ByteDance), третья позиция у Робина Цзэна ($56,8 млрд, основатель крупнейшей в мире компании – поставщика аккумуляторов для электромобилей Contemporary Amperex Technology).

Контекст:

Бывший учитель английского языка Джек Ма в 1999 году ушел с госслужбы и с 17 друзьями основал компанию Alibaba Group, задуманную как площадка для торгов малых и средних предприятий.

В сентябре 2019 года Ма покинул пост исполнительного председателя Alibaba, его сменил генеральный директор Юн Чжан, также известный как Даниэль Чжан.

Инвестиции Ма, помимо Alibaba, включают долю в китайской медиа- и развлекательной компании Huayi Brothers.

IPO Alibaba в 2014 году в Нью-Йорке установила рекорд крупнейшего в мире публичного размещения акций, собрав $25 млрд.

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