Третьякову отстранили от участия в пяти заседаниях Верховной Рады за высказывания о смерти Полякова

Решение поддержали 234 нардепа. Против проголосовали трое депутатов, все они – из фракции “Слуга народа”.

Сразу после голосования спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук попросил Третьякову покинуть зал парламента.

Отстранение Третьяковой связано с ее неэтичными высказываниями в сторону внефракционного нардепа Антона Полякова, умершего в начале октября.

“Антон Поляков – не враг, а человек, который считал своей обязанностью бороться за правду и справедливость. Человек с большой буквы, для которого принципиальность была на первом месте… Он герой нашего времени, которого жестоко убили, кто бы что ни говорил – его убили. И мы, как коллеги, должны разобраться в этом деле, это наша обязанность перед Антоном Поляковым”, – заявила с трибуны парламента после решения Рады внефракционный депутат и сожительница Полякова Анна Скороход.

Нардеп обратилась к депутатам с просьбой создать временную следственную комиссию для расследования смерти Полякова. Также она заявила, что Третьякову необходимо лишить депутатского мандата. После ее выступления депутаты почтили память Полякова минутой молчания.

Контекст:

Поляков скончался в ночь на 8 октября в возрасте 33 лет. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “естественная смерть”. 11 октября его похоронили в Чернигове.

После появления информации о смерти Полякова Третьякова в чате фракции “Слуга народа” написала, что стало “одним врагом меньше”. Нардепы после этого начали покидать чат. Позже нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко опубликовал еще один скриншот сообщения Третьяковой: “И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за “слугами народа”.

Все фракции парламента подписали письмо в регламентный комитет Верховной Рады с требованием отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях. Кроме того, главы всех фракций и групп украинского парламента, кроме “Слуги народа”, собрали подписи и обратились с призывом к председателю Рады и руководителю регламентного комитета отозвать Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, сообщает “Интерфакс-Украина”.

Замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко заявлял, что с отстранением Третьяковой от пленарных заседаний на пять дней могут возникнуть сложности, так как все, что говорит депутат вне зала парламента и комитетов, не является формальным поводом для таких действий. Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия поддерживал отстранение Третьяковой на пять пленарных дней, но говорил, что нет оснований увольнять ее с поста главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

20 октября Третьякова заявила журналистам, что не считает свои слова о Полякове неэтичными. “Меня упрекают в том, что я ненавижу людей. Это не так. […] Я не радовалась [смерти нардепа]”, – добавила она.

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