“Секси-Ирка. Женщина-вамп”, “Сногсшибательная фигура”. Актриса студии “Квартал 95” Сопонару снялась в эротичном образе

“Коротко о том, как прошел концерт “Женского Квартала”, – написала она.

На фото Сопонару запечатлена за кулисами.

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Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

“Секси Ирка. Женщина-вамп. Обожаю!” – заявил подписчик pitby4158.

“Сногсшибательная фигура и очень красивая девушка”, – отметил anvarshaipov.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах “Країна У”, “Однажды под Полтавой”, “Лига смеха”, “Игры приколов”. Является актрисой проекта студии “Квартал 95” – “Женского квартала”. Это развлекательный телепроект, который выходит на “1+1”. Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

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