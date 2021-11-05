Группа Kazka презентовала новый альбом и логотип накануне гастролей по США. Аудио

“Мы пошли на музыкальный эксперимент и собрали саундтреки, дуэты и каверы. Все они разные по стилистике и месседжам. Мы сделали то, что уже давно хотели реализовать, не стоит ограничивать себя каким-то одним музыкальным форматом. На обложке пластинки мы решили использовать наш новый логотип и эмблему нашей метавселенной Kazka Svit. Для нас новая айдентика – это сочетание творчества, национального культурного кода и этнических мотивов, заложенных в нашей ДНК”, – заявила солистка группы Александра Зарицкая, отмечается в релизе.

В день премьеры альбома музыканты также анонсировали концертный тур Kazka Svit, который стартует в марте 2022 года в США, а затем продолжится в Украине.

“Кульминацией тура станет концерт в киевском Дворце спорта, который пройдет 24 мая”, – отмечается в релизе.

На обложке альбома музыканты изобразили свой новый логотип.Фото предоставлено пресс-службой группы Kazka

Контекст:

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитыным. Коллектив состоит из трех человек – солистки Александры Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является песня “Плакала”.

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