В Нидерландах отменили решение суда по выплате более 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отменил решение суда о выплате Россией более 50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа, следует из постановления суда.

Верховный суд вернул дело в Апелляционный суд Амстердама, передает РИА «Новости».

В июле Международный арбитраж отказал в удовлетворении большей части требований компании Yukos Capital к России, но большинством голосов посчитал присудить к взысканию с РФ 2,6 млрд долларов плюс проценты и арбитражные издержки.

В апреле Высокий суд Англии отказал бывшим акционерам ЮКОСа в возобновлении исполнения решения международного арбитража от 2014 года. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, как акционеры ЮКОСа снова хотят заработать на России.

Напомним, в сентябре официальный представитель инстанции Теа Тьердема сообщила, что вынесение решения по делу ЮКОСа Верховным судом Нидерландов откладывается до 5 ноября.