 

В Петербурге задержали пытавшего ограбить Русский музей мужчину

05.11.2021, 12:31, Новости дня
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Сотрудники Росгвардии в Петербурге задержали мужчину, который взломал дверь и проник в домовую церковь Михайловского замка, входящего в состав Государственного Русского музея. Предположительной целью мужчины было совершение кражи, сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по городу и области.

«Совместно с прибывшим нарядом вневедомственной охраны Росгвардии на месте происшествия был задержан 27-летний гражданин, который, взломав дверь, проник в церковь, предположительно с целью кражи», – цитирует сообщение ТАСС.

В Росгвардии уточнили, что задержанный доставлен в территориальный отдел полиции. Взломщика задержали в шесть часов утра работники ФГУП «Охрана», которые обеспечивают охрану Михайловского замка. Они оперативно обнаружили проникновение неизвестного в церковь и нажали кнопку тревожной сигнализации.

Русский музей получил в свое распоряжение Михайловский замок в 1994 году, отреставрировал часть помещений и разместил в них экспозицию. В апреле 2018 года из Инженерного замка переехала Центральная военно-морская библиотека, занимавшая парадные залы, к 2021 году они также были отреставрированы.

Домовая церковь Архангела Михаила была заложена вместе с замком в 1797 году, в 1800 году строительство было завершено. После 1917 года церковь закрыли, все предметы ее убранства поступили в музейный фонд. 25 ноября 2019 года церковь открылась для посещения в числе других музейных залов Инженерного замка за исключением времени проведения церковных служб.

Ранее в Петербурге мужчина с ножом потребовал деньги в местном отделении банка у сотрудницы кредитной организации.



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