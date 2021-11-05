Януковича заподозрили в создании ОПГ на Украине

Государственное бюро расследований Украины сообщило бывшему президенту страны Виктору Януковичу новое подозрение по событиям «евромайдана» в Киеве, ему инкриминирует создание ОПГ, сообщила пресс-служба ведомства.

«Следователь госбюро расследований по согласованию с прокурором офиса генерального прокурора сегодня утром 5 ноября 2021 года сообщил о подозрении экс-президенту Украины как руководителю организованной преступной группы. По версии следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и вооруженных сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В ноябре 2013 года после заявления правительства Украины о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) -– была занята сторонниками евроинтеграции. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента – занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».

Напомним, в августе пресс-служба адвокатского объединения AVER LEX, представляющего интересы бывшего президента страны Виктора Януковича сообщила, что решение офиса генпрокурора Украины о закрытии дела против лидеров Евромайдана в том числе по массовым убийствам в 2014 году отменено Печорским райсудом Киева.

Ранее в августе киевский суд разрешил расследование против Януковича по обвинению в тяжких преступлениях, в том числе «умышленных убийств» в центре Киева в феврале 2014 года.

На Украине Януковича также обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года, после чего ему пришлось бежать из страны.