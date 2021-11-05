 

Януковича заподозрили в создании ОПГ на Украине

05.11.2021, 12:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Государственное бюро расследований Украины сообщило бывшему президенту страны Виктору Януковичу новое подозрение по событиям «евромайдана» в Киеве, ему инкриминирует создание ОПГ, сообщила пресс-служба ведомства.

«Следователь госбюро расследований по согласованию с прокурором офиса генерального прокурора сегодня утром 5 ноября 2021 года сообщил о подозрении экс-президенту Украины как руководителю организованной преступной группы. По версии следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и вооруженных сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В ноябре 2013 года после заявления правительства Украины о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) -– была занята сторонниками евроинтеграции. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента – занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».

Напомним, в августе пресс-служба адвокатского объединения AVER LEX, представляющего интересы бывшего президента страны Виктора Януковича сообщила, что решение офиса генпрокурора Украины о закрытии дела против лидеров Евромайдана в том числе по массовым убийствам в 2014 году отменено Печорским райсудом Киева.

Ранее в августе киевский суд разрешил расследование против Януковича по обвинению в тяжких преступлениях, в том числе «умышленных убийств» в центре Киева в феврале 2014 года.

На Украине Януковича также обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года, после чего ему пришлось бежать из страны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.04 / Сенат США утвердил Нуланд на посту заместителя госсекретаря

22.07 / Болсонару сдал третий положительный тест на коронавирус

18.07 / Ребенок выпал из многоэтажки в Москве и погиб

22.07 / Экс-главе “Укравтодора” Новаку в Польше предъявили подозрение в нарушении законов Украины – НАБУ

04.03 / Экс-посол США – Байден — тот партнёр, который нужен Украине и который подтолкнёт её к реформам

08.08 / Стало известно о возможном возвращении Цепкало в Белоруссию

25.08 / Разведка Южной Кореи считает сестру Ким Чен Ына вторым человеком в стране

01.08 / Взлом Twitter-аккаунтов знаменитостей. В США задержали трех хакеров, один из них подросток

12.08 / Более 50 млн грн убытков. Нацполиция Украины разоблачила незаконную схему импорта авиационного топлива

22.06 / Одомашненные лисицы оказались умнее диких

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика