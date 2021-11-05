Госдеп объявил награду до $10 млн за информацию о хакерах из группировки DarkSide

Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, которая поможет установить местонахождение и личность хакеров из группировки DarkSide. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс также пообещал выплатить дополнительно $5 млн тому, кто поспособствует задержанию или предъявлению обвинений хакерам, участвовавшим в майской кибератаке группировки DarkSide на системы компании Colonial Pipeline — одного из крупнейших трубопроводных операторов в США.

Хакерская атака на IT-инфраструктуру компании Colonial Pipeline была проведена 7 мая. Из-за случившегося компания была вынуждена остановить работу топливопровода. В штатах Северная Каролина, Вирджиния, Джорджия и Флорида был введен режим чрезвычайного положения. Водители в панике скупили значительные объемы топлива, из-за чего средняя цена бензина на заправках выросла почти до $3 — максимум за шесть лет.

Bloomberg писал, что компания Colonial Pipeline выплатила хакерам около $5 млн, чтобы восстановить доступ к взломанной IT-инфраструктуре и возобновить подачу бензина и дизеля.

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В ФБР заявляли, что за атакой стоит группа DarkSide. Президент США Джо Байден утверждал, что организаторы кибератаки могут находиться в России. Однако по заявлению пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, РФ не имеет никакого отношения к хакерскому взлому. Российская дипмиссия в Вашингтоне также отрицает причастность Москвы.

Colonial Pipeline обеспечивает топливом около 45% Восточного побережья США. Через него транспортируют 2,5 млн баррелей бензина, дизельного топлива, авиакеросина и мазута в день.

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