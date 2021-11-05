 

Компания AMD увеличила свою долю на глобальном рынке процессоров

05.11.2021, 12:18, Новости дня
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Почти каждый четвертый выпущенный в мире процессор вышел под брендом AMD, сообщают в компании. На сегодня ее доля – 24,6%, что на 2,1% больше, чем во втором квартале текущего года.

Это еще не рекорд, отмечают аналитики. Рекордным для AMD был показатель 2006 года, когда компания заняла 25,3% глобального рынка чипов. Похоже, что производитель упорно движется к повторению своего наивысшего достижения, а затем обновит результат.

Сегодня сделать это не так уж трудно, поясняют эксперты. Глобальный рынок полупроводниковых изделий страдает от острого дефицита. Потребитель «проглотит» столько продукции, сколько производитель способен отгрузить. Главное, чтобы сама AMD не осталась без сырья и не была отрезана от четко работающей логистики.



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