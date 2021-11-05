Apple набирает специалистов для разработки модемов 6G

По данным статистики, новую технологию беспроводной передачи данных 5G в мире использует уже более полумиллиарда людей. Разумеется, до охвата большинства пользователей Интернета еще очень далеко. Однако в ведущих корпорациях электронной индустрии уже задумываются о том, что можно будет предложить миру через несколько лет.

Одно из последних сообщений говорит о том, что американская компания Apple начала набирать команду опытных специалистов, задачей которых станет разработка модема для приема и передачи сигнала в стандарте 6G.

Отметим, что пока еще никто не знает, как будет выглядеть сам стандарт. То есть на каких частотах станут передавать сигнал, а также какую скорость нужно будет обеспечить. Единственное, в чем никто не сомневается, это в реальности перспектив создания 6G-связи в ближайшие годы.