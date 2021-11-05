 

Цена газа в Европе приблизилась к 900 долларов за 1 тыс. кубометров

05.11.2021, 12:06, Новости дня
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Цена декабрьский фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов пятницы растет на скромные 1,5% к расчетной цене предыдущего торгового дня, приближаясь к 900 долларам за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.

Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба на 10.07 мск составляет 893,6 доллара (770,3 евро), что на 1,5% выше расчетной цены четверга с учетом курсовой разницы, передает РИА «Новости».

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В четверг она чуть превысила 872 доллара (758,7 евро).

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум – 1937 долларов – был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали корректироваться. 1 ноября – впервые за полтора месяца – стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.

Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. А поводом для снижения котировок в последние дни стало поручение президента РФ Владимира Путина, согласно которому Газпром скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поручение президента Владимира Путина увеличить закачку в европейские ПХГ после 8 ноября в силе, страна выполняет с превышением обязательства по газу перед Европой.



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