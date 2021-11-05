Поезд сбил группу мигрантов на севере Франции

Региональный поезд сбил четырех мигрантов во французском департаменте Па-де-Кале, один человек погиб, трое пострадали, информирует вице-председатель региона О-де-Франс по вопросам средств передвижения Франк Дерсен.

Авария произошла вечером в четверг.

«Авария в округе Бо-Маре с участием регионального поезда TER, речь идет о четырех эритрейцах, из которых один погиб, один находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое получили легкие травмы», – передает РИА «Новости» слова Дерсена.

Он сообщил телеканалу BFMTV, что мигранты шли по железной дороге под проливным дождем. Дерсен отметил, что дождливая погода и отсутствие освещения на рельсах способствовали тому, что мигранты не увидели поезд, а машинист не заметил людей на железной дороге.

Ранее отставные сотрудники полиции Франции опубликовали открытое письмо к властям республики и президенту Эммануэлю Макрону с призывом предотвратить ухудшение ситуации в сфере безопасности в стране.