Глава МИД Австрии выразил готовность посетить Москву

Новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт выразил желание лично познакомиться с российским коллегой Сергеем Лавровым и будет рад посетить Москву, если будет конкретный повод.

«Я, конечно, с нетерпением жду возможности лично познакомиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и продолжить интенсивный обмен, который шел под руководством моего предшественника и нынешнего канцлера Александера Шалленберга. Если будет конкретный повод, я буду рад нанести визит в Москву по согласованию с российской стороной. На данный момент нет конкретных планов», – отметил Линхарт, передает РИА «Новости».

Линхарт приступил к обязанностям главы МИД Австрии в начале октября.

Ранее глава МИД Австрии Михаэль Линхарт заявил, что газопровод «Северный поток – 2» способствует энергетической безопасности. Он отметил, что «Австрия преследует амбициозные цели в вопросе климата».

Кроме того, научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови заявил, что позиция Австрии в отношении РФ и проекта «Северный поток – 2» не изменится после отставки Себастьяна Курца с должности федерального канцлера.