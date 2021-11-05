 

Глава МИД Австрии выразил готовность посетить Москву

05.11.2021, 12:06, Новости дня
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Новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт выразил желание лично познакомиться с российским коллегой Сергеем Лавровым и будет рад посетить Москву, если будет конкретный повод.

«Я, конечно, с нетерпением жду возможности лично познакомиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и продолжить интенсивный обмен, который шел под руководством моего предшественника и нынешнего канцлера Александера Шалленберга. Если будет конкретный повод, я буду рад нанести визит в Москву по согласованию с российской стороной. На данный момент нет конкретных планов», – отметил Линхарт, передает РИА «Новости».

Линхарт приступил к обязанностям главы МИД Австрии в начале октября.

Ранее глава МИД Австрии Михаэль Линхарт заявил, что газопровод «Северный поток – 2» способствует энергетической безопасности. Он отметил, что «Австрия преследует амбициозные цели в вопросе климата».

Кроме того, научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови заявил, что позиция Австрии в отношении РФ и проекта «Северный поток – 2» не изменится после отставки Себастьяна Курца с должности федерального канцлера.



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