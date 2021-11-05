Мнение: Хороша ли бесплатная медицина в России

Читатели рассказывают о государственной медицине в России. Кто-то хвалит, кто-то ругает. Вот что интересно — если хвалят медицину в личных историях (меня вылечили, моего родственника вылечили), то ругают, вспоминая чей-то чужой печальный опыт (прочёл на форумах).

Лично я живу в Петербурге, на бесплатную медицину пожаловаться не могу. Конечно, я предпочитаю платную, но я понимаю, что там те же врачи, что и в государственных больницах. Сегодня доктор Джекилл в коммерческой клинике берёт с вас за консультацию 1700 рублей, а завтра он же делает вам бесплатную операцию в государственном госпитале.

Платные клиники я выбираю по трём причинам:

1. Там умеют пользоваться часами и ежедневниками.

2. Младший медперсонал не срывается на пациентах, когда он в плохом настроении.

3. Коммерческие медучреждения разгружают государственную систему здравоохранения, освобождая тем самым места для тех, кто не хочет или не может лечиться платно.

Что касается медицинского оборудования и тому подобного, то тут государственные больницы впереди. Самое передовое оборудование, самые сложные операции — это всё у государства.

Впрочем, я отвлёкся. Вот реплики читателей из недавнего поста про Газпром и смс. Будет здорово, если и вы поделитесь вашим опытом в комментариях:

https://olegmakarenko.ru/2271838.html

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/pochemu-gazprom-daet-reklamu-kogda-detiam-sobiraiut-na-lechenie-cherez-sms-618245a59f6ffd07be0907df

vdesyatke2. В лечении артритов, упрощённо, есть три линии обороны. Первые две стоят относительно недорого (несколько тысяч рублей в месяц). Рано или поздно, когда перестаёт помогать первая и вторая, переходят к третьей, ГИБП — генно-инженерные биологические препараты. Их активно начали разрабатывать относительно недавно, буквально в начале нулевых, и это остриё атаки фармакологии, их улучшают каждый год, и улучшают значительно — усиливают эффект, и, что гораздо важнее, убирают побочки, которых у ГИБП много, и они могут быть тяжёлыми.

Препараты, о которых я говорю: адалимумаб, меркизумаб, ведализумаб, гузелькумаб, устиникумаб, озанимаб.

Главная проблема — укол таким препаратом стоит 25 тысяч рублей (такая цена была год назад, сейчас могло немного подорожать из-за курса рубля), колоть нужно раз в 2 недели, курс лечения 5 лет. Итого 25*26*5 = 3,25 миллиона рублей на 5 лет, или чуть больше 50 тысяч в месяц. Средняя зарплата в Самаре, напоминаю, 40.9 тысяч рублей до налогов, а медианная, предполагаю, 28к.

Получить от государства препарат можно через ВМП — высокотехнологичную медицинскую помощь, и слава Богу, многие люди получают. Проблема только в том, что несколько лет назад эту возможность в Самарской области закрыли для всех, кроме инвалидов. На форумах по ревматологии можно прочитать многочисленные жуткие истории, когда люди осознанно, чтобы получить инвалидность, прекращают приём препаратов 1-й и 2-й ступени, чтобы довести себя до инвалидности. И, ещё более жуткий исход, комиссия по инвалидности отказывает им в инвалидности.

* * *

stupid_orc. 1. Я лично знаю семейную пару. Ребенка с тяжелым заболеванием лечили в Германии не заплатив ни копейки из своего кармана и не собирая денег по СМС. Всё расходы, кроме авиабилетов, оплачены ОМС.

2. Товарищ по работе регулярно принимает иммунодепрессанты после пересадки почки. Бесплатно. И тут он с огромным удивлением видит по телевизору сбор средств больному ребенку на (тадаммм!) %название_препарата%, который он получает бесплатно.

* * *

ddem1979. У меня тестя лечили по ОМС после инсульта, потребовалась операция на мозге. Не очень быстро (более полугода чистого ожидания после конкретного обращения за конкретным курсом лечения), ждали лекарства из Германии, но вылечили бесплатно. Если бы не ждали, а пошли по платным программам — 10 лет назад обошлось бы около миллиона.

С другой стороны, у него был реальный риск разрыва сосуда в мозге за время этого ожидания, мог и не дождаться.

* * *

Юрий. В Московской области есть больницы даже получше столичных. У моего отца на даче прихватило сердце, его положили в больницу Жуковского. Лечение, уход, питание, обстановка – на отличном уровне было. Лучше, чем в московских больницах, где он лежал до этого. Но вот чем дальше от Москвы, тем хуже становится. Наверное, есть исключения, но в основном – так.

* * *

Елена. После автоаварии меня повезли лечиться в Финляндию, поскольку я работала в финской компании, и у них была страховка. Оттуда я приехала на костылях, и приводить меня в порядок после их «операций» пришлось нашей Военно-Медицинской Академии в течение полутора лет. Там столько было наворочено — долго рассказывать, скажу только, что наши врачи очень веселились над некоторыми моментами моего лечения там. А денег, да, содрали немеряно, хорошо, что не моих личных.