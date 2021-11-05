 

25-летняя дочь Анастасии Заворотнюк скоро выходит замуж

05.11.2021, 12:01, Разное
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Двадцатипятилетняя наследница Анастасии Заворотнюк, Анна, уже долгое время живет в гражданском браке со своим бойфрендом. Девушка тщательно скрывает имя избранника и не показывает его фотоснимков подписчикам в социальных сетях. А недавно дочь артистки призналась, что обручена. Свадебная церемония запланирована на январь будущего года.

Как складывались отношения пары?

Поклонники не знают имени избранника Анны.

Однако им известны некоторые детали отношений пары, которыми наследница актрисы иногда делилась с публикой. Анна познакомилась с возлюбленным во время обучения в США. Девушка получала образование по специальности «Бизнес-администрирование» в Нью-Йорке. А после окончания учебного заведения снова вернулась в Россию. Избранник Анны тоже был студентом. Парень, как и его возлюбленная, не захотел жить в Америке. Молодые люди вернулись в Москву. После этого начался новый этап их отношений.

Трудности и радости знаменитой семьи

В период самоизоляции чувства пары еще больше окрепли. Во время отпуска в Крыму Анна и ее молодой человек заразились ковидом. К счастью, инфекция протекала в легкой форме. Дочь Заворотнюк соблюдала режим самоизоляции вместе с парнем. Поклонники неоднократно просили ее показать фото бойфренда. Но девушка была непреклонна.

По словам Анны, она уже долгое время живет с избранником. Видя, что девушке тяжело каждый раз ездить в город из поселка Крекшино, где расположен загородный дом семьи, Петр Чернышов помог наследнице приобрести квартиру в столице. Она переехала туда вместе с бойфрендом. Анна работает моделью и ведет блог. На вопросы о здоровье родительницы девушка отвечать отказывается.

Известно, что за больной Анастасией присматривает ее мама – Валентина Борисовна. Кроме Анны, у актрисы есть еще двое наследников, сын Майкл и маленькая дочка Мила, о которой заботится бабушка.

Анастасия уже несколько лет борется с тяжелым недугом. Новость о том, что дочь выходит замуж, наверняка поднимет настроение знаменитой маме.



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