Оверсайз-кардиган и вязаное платье, желательно в ярких оттенках: зимние тренды, которые можно носить уже сейчас

Кардиганы свободного кроя, вязаные платья, мини-юбки, объемные шарфы, свитера с высоким горлом и вещи ярких расцветок – горячие тренды предстоящей зимы. Но вы можете не дожидаться наступления зимнего сезона и уже сейчас составлять стильные образы с трендовыми вещами. В статье мы расскажем, как без труда составлять актуальные осенние аутфиты.

Кардиган свободного кроя

Осенью и зимой оверсайз остается в списке трендов. Вы можете без колебаний покупать вещи на два, а то и три размера больше.

Вы можете носить тонкий кардиган прямо поверх белья (главное фото). Сочетайте его с джинсами, брюками или юбками. Носить можно как навыпуск, так и заправленным внутрь.

Еще один вариант – надевать кардиганчик поверх платья. В этом случае выбирайте удлиненную модель крупной вязки, дополните лук грубыми ботинками.

Мини-юбка

Кажется, коротенькая юбка совершенно не подходит для холодной зимы. Однако в сезоне-2021/22 именно она станет горячим трендом.

Вы можете не дожидаться зимы и уже сейчас составлять стильные образы с кокетливыми мини. Выбирайте модели из плотных материалов. Хороши в этом плане твид, шерсть, кожа.

Как же грамотно вписать мини-юбку в осенний лук? Стилисты советуют носить ее с плотными принтованными колготками, теплыми свитерами и кардиганами. Обязательно надевайте удлиненный тренч, пальто или пуховик, чтобы уберечь ноги от холода.

Широкий шарф

Этой зимой в моде будут широкие шарфы-палантины. Вы можете не ждать прихода зимы и носить их прямо сейчас.

Шарф должен быть заметным. Не стоит прятать его под курткой или тренчем. Небрежно набросьте шарф на шею, чтобы создать эффект легкой небрежности.

Вязаное платье

Уютное вязаное платье – незаменимая составляющая зимнего гардероба. Однако уже сейчас вы можете составлять с трикотажными платьями стильные аутфиты.

Наиболее универсальны модели в нейтральной цветовой гамме. К примеру, бежевое платье крупной вязки можно скомбинировать как с простыми черными ботинками, так и с яркими сапогами или ботильонами с вышивкой.

Настоящий тренд этого сезона – яркие платья необычных расцветок. Чтобы разбавить черно-серую гамму, “поселите” в своем гардеробе платьице сочного изумрудного оттенка. Стильной деталью станет вертикальный ряд пуговиц и воротник рубашечного кроя.

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Свитер с высоким горлом

В свитере с высокой горловиной ваша шея надежно защищена от холода. Тонкий свитер можно носить с пиджаком оверсайз или кожаным блейзером.

Свитер свободного кроя с высоким горлом впишется с уютный кэжуальный образ. Хороши лаконичные комплекты в нейтральной цветовой гамме. Обратите внимание на полосатые свитера: горизонтальная полоска сейчас в моде.

Удлиненный свитер с высоким воротником хорошо смотрится с простыми джинсами. Если вам хочется увести образ в спорт, надевайте удобные зимние кроссовки или ботинки на грубой подошве.

Яркие оттенки

Чаще всего осенью и зимой мы выбираем одежду спокойных оттенков. Однако в сезоне-2021/22 стилисты советуют присмотреться к ярким цветам.

К примеру, вместо привычного бежевого свитера выбирайте радостный голубой. Дополняйте образ обувью в тон свитера.

Не менее актуальна и яркая верхняя одежда. Стильно смотрятся пальто, куртки и тренчи в яркой желтой, голубой, фиолетовой, красной или оранжевой расцветке.