Изюм за считанные минуты снижает уровень сахара в крови

Медики назвали закуску, которая способна за считанные минуты снизить уровень сахара в крови. Речь идет о популярном лакомстве изюме.

Уровень сахара обычно поднимается после еды. Это может оказаться проблемой, если человек болеет диабетом. В ходе проведения исследований было доказано, что изюм вызывает противоположный эффект уже через несколько минут после употребления в пищу.

Сахар поднимается по мере того, как пища переваривается в желудке. Некоторые продукты снижают уровень глюкозы, таковым эффектом обладает обычный изюм. Ученые провели комплексное исследование, которое длилось 12 недель. В рамках него они оценили влияние от употребления темного изюма. Кроме этого, отслеживалось воздействие альтернативных обработанных продуктов на уровень глюкозы. В исследовании принял участие 51 человек с сахарным диабетом.

У тех людей, которые потребляли изюм, фиксировалось значительное падение уровня глюкозы в крови. Данный показатель снизился на 23%. Кроме этого, исследователи заметили уменьшение артериального давления. Полученная информация доказывает, что изюм можно считать здоровой альтернативой другим обработанным закускам.

Источник: www.medikforum.ru