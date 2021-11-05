 

Медики назвали смертельно опасные симптомы холецистита

05.11.2021, 11:54, Разное
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Медики назвали семь симптомов холецистита, при которых необходимо в срочном порядке обратиться к врачу. Важно своевременно приять меры в течение трех суток после начала заболевания.
Холецистит представляет собой воспаление мочевого пузыря. Данные процессы в ряде случаев могут протекать в острой форме. В 94% случаев воспаление развивается из-за желчнокаменной болезни. Камни образуются из-за генетических факторов, неправильного питания, заболеваний органов ЖКТ. Самым опасным последствием холецистита может стать разрыв стенки желчного пузыря, в результате происходит перитонит. Этот диагноз иногда сложно поставить из-за отсутствия клинических признаков.

Сигналом является сильная боль в области правого подреберья. Дискомфортные ощущения могут отдавать в плечо, под лопатку, шею или же поясницу. Боль носит распирающий характер, со временем может нарастать. Неприятные ощущения при глубоком дыхании усиливаются. Также они дают о себе знать при смене положения тела, при кашле и чихании. Иногда у человек наблюдается тошнота и рвотные позывы. Как правило, приступ начинается ночью или же после употребления большого количества жирной пищи в сочетании со спиртными напитками.

К системным признакам холецистита относится лейкоцитоз, лихорадка, повышение уровень С-реактивного белка. В постановке диагноза поможет УЗИ-скрининг. Посредством обследования врач оценил толщину стенок желчного пузыря, его размеры, присутствие камней.

Если существует подозрение на холецистит, необходимо действовать очень быстро. Острые состояния лечатся путем проведения операции. Чтобы избежать тяжелых последствий, вмешательство должно быть проведено в течение 72-х часов с момента появления первых симптомов.

Источник: doctorpiter.ru



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