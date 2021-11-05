В ПФР обрадовали граждан новой единовременной выплатой в размере 10 тысяч рублей

В ПФР заявили о новой выплате, которая положена россиянам. Ее размер должен составить десять тысяч рублей.

Граждане РФ могут рассчитывать на повторение единовременных денежных выплат от Пенсионного фонда. Однако список получателей, как заявили депутаты Госдумы, будет уточнен.

Выплата размером десять тысяч рублей выдавалась в этом году на детей. Перечисление пособия происходило несколько раз. Родители могли в августе получить вышеназванную сумму, если в семье воспитывается ребенок возрастом 6-17 лет. Если речь идет о детях-инвалидах, то граничный возраст был 23 года. Однако тогда ребенок должен был проходить обучение в школе.

Почти все российские семьи получили выплату в августе, но те, кто не успел это сделать, могли подать заявление до 1 ноября. Деньги им на счет поступают сейчас. На прошлой неделе появилась информация, что выплата может быть произведена еще раз из-за введенного режима нерабочих дней, но потом сведения не подтвердились.

В то же время у россиян появилась новая надежда на то, что социальная поддержка от государства продолжит оказываться. Депутаты Госдумы заявили, что повторение выплат произойдет уже в следующем году. Семьи с детьми продолжат получать деньги, но будут пересмотрены списки тех, кому они положены.

Как заявила член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб, эта практика является очень хорошей. Граждане могут не переживать по поводу средств, которые необходимы для сбора детей в школу.

Источник: primpress.ru