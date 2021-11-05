 

Deutsche Wirtschafts Nachrichten – в Германии близится ренессанс мирного атома

05.11.2021, 11:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На фоне нынешнего энергетического кризиса министр экономики федеральной земли Саксония-Анхальт Свен Шульце призвал Берлин продлить сроки работы шести немецких атомных электростанций, которые пока ещё не закрыли, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Со схожим требованием выступил и бывший председатель правления химического концерна BASF Юрген Хамбрехт, подчеркнув, что поспешный отказ от мирного атома был ошибкой. Это первые открытые призывы такого рода в Германии, отмечает немецкое издание.


Reuters

В Германии прозвучали первые открытые призывы вернуть ядерную энергетику, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Министр экономики федеральной земли Саксония-Анхальт Свен Шульце открыто высказался за то, чтобы продлить сроки работы шести немецких атомных электростанций, которые пока ещё не закрыли. Политик считает, что такую возможность нужно обсудить, ведь в будущем стране понадобится больше электричества, а на фоне отказа и от угля не исключены перебои в подаче электроэнергии. Он также добавил, что возобновляемые источники энергии бесперебойность питания обеспечить не смогут.

И в предпринимательской среде всё громче звучат голоса, требующие вернуть мирный атом, продолжает издание. Председатель правления химического концерна BASF Юрген Хамбрехт также настаивает на продлении сроков работы АЭС. В своё время он был членом этической комиссии по вопросам энергетической политики, которая была создана в связи с аварией на станции «Фукусима-1». Тогда, в 2011 году, комиссия порекомендовала немецким властям скорейший отказ от ядерной энергетики, но теперь Хамбрехт считает, что это решение было неправильным.

«Когда я оглядываюсь назад с сегодняшней точки зрения, с теми знаниями, которыми я обладаю сейчас, то да, это была ошибка, — объяснил он. — Мы недооценили сложность проблемы. Тогда мы сконцентрировались исключительно на рисках, которые несёт в себе ядерная энергетика, и пренебрегли другими аспектами энергоснабжения». Впрочем, он подчеркнул, что ставка на возобновляемые источники энергии верная и ФРГ нужно и дальше идти этим путём, «но нам нужны надёжные системы энергообеспечения, и ядерная энергетика в этом плане подходит». На фоне угрозы возникновения дефицита электроэнергии в будущем и того обстоятельства, что у АЭС нет выбросов, в Германии близится ренессанс мирного атома, заключает издание. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.08 / В Киевской области из-за передвижного цирка произошла стрельба, есть пострадавший – полиция

13.08 / Ведущие гостелеканалов в Белоруссии объявили о решении уволиться

09.09 / Идеальный перекус. Диетическая шаурма за пять минут. Полезный рецепт от Глинской

12.11 / В Саудовской Аравии произошел взрыв на церемонии с участием дипломатов Евросоюза, есть пострадавшие

16.05 / Google Chrome научат быстрее открывать сайты

19.01 / Правительство Ирака перенесло парламентские выборы на октябрь

16.07 / Гордон призвала «воцерковить» Собчак

12.07 / В США зарегистрирован новый рекорд заболеваемости коронавирусом

04.04 / Рэпер DMX госпитализирован после передозировки наркотиками

05.09 / Захарова пожаловалась на получение угроз от сторонников Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика