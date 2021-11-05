Поздравляю! – Личное мнение

Ксении Собчак сегодня 40. Лично я думала, что 40 ей уже лет 10 как, но чего тут не отнимешь — успела многое.

Родилась избалованной, но некрасивой девочкой. Некрасивость сохранила, а вот наглость прогрессировала.



Фото: Соцсети

На этом можно было бы и закончить, но как не перечислить основные вехи в жизни? В 40 жизнь только начинается, а Собчак уже многое сделала.

Побыла ведущей в публичной трансляции. Не попала в Госдуму, но зато поучаствовала в президентской гонке. Выступала на Серебряной калоше в костюме лошади. Целовала Канделаки, а потом Ивлееву.

Вышла замуж, родила. Потом завела любовника. Муж, конечно, не Янковский, но и любовник — не Станиславский, а потому живёт с ним уже раздельно.

Взяла интервью у отсидевшего срок маньяка. Попала в аварию, в результате которой погибла девушка.

Что ещё сделала Ксения? Я ничего не забыла? Ах, да: ещё Собчак была ведущей на днюхе инстамарафонщицы, а теперь её основная специальность — тамада на свадьбах.

На этом всё.

Если 40 — это половина жизни, то уже много сделано. Большинство за всю жизнь не успеют налажать и половину Ксюхиного.

Поздравьте женщину.

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