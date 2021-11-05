 

“Голая всадница на Пегасе”. Граймс показала обложку нового альбома, который записала с британским диджеем

05.11.2021, 11:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Релиз альбома запланирован на 12 ноября. Граймс также разместила обложку будущего альбома, на котором запечатлена голая всадница верхом на Пегасе. 

“NPS – моя новая группа”, – написала артистка в комментарии к публикации.

О том, что она сотрудничает с Лейком, певица сообщила своим поклонникам в Instagram еще летом 2021 года. 

“Тестируем нашу песню. Неужели мы ее выпустим”, – написала она тогда, разместив фрагмент нового трека.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от * (@grimes)

Контекст:

Граймс – канадская певица, музыкант, автор песен, продюсер и художница. Дебютный альбом артистки Geidi Primes вышел в 2010 году. Презентация последнего на данный момент, пятого, альбома Miss Anthropocene состоялась в 2020 году.

Летом 2019 года издание People сообщило, что Граймс перенесла операцию по удалению части глазного яблока в ходе экспериментальной операции по лечению сезонной депрессии. В мае 2021-го артистка была госпитализирована с приступом панической атаки.

Маск и Граймс состояли в отношениях с 2018 года по сентябрь 2021-го. У пары есть общий сын (2020). В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII, хотя изначально его имя выглядело XÆA-12. 

В сентябре 2021 года Маск заявил, что они с Граймс расстались. По словам Маска, они продолжают вместе воспитывать своего сына.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.09 / Меркель не признала Лукашенко президентом Белоруссии

22.12 / Козловский в необычном наряде раскрыл секрет непобедимости

16.10 / Белоруссия заявила, что рассчиталась за российский газ

27.02 / Финансовый комитет Рады поддержал правки к законопроекту, предусматривающие повышение на 320% акциза на табачные изделия

11.10 / Во Франции из-за последствий COVID-19 резко вырос уровень бедности

01.07 / Первая партия «Спутника V» прибыла на Маврикий

18.06 / Суд в Москве вернул полиции протокол, составленный на Дудя за пропаганду наркотиков

20.06 / Венедиктов: Сурков наказан за то, что не смог довести до конца проект “Новороссия”

01.04 / FAZ – «крайне серьёзный враждебный акт» — шпионский скандал угрожает тесным связям России и Италии

01.08 / В Китае появилась серийная версия нового Nissan X-Trail

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика