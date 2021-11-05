“Голая всадница на Пегасе”. Граймс показала обложку нового альбома, который записала с британским диджеем

Релиз альбома запланирован на 12 ноября. Граймс также разместила обложку будущего альбома, на котором запечатлена голая всадница верхом на Пегасе.

“NPS – моя новая группа”, – написала артистка в комментарии к публикации.

О том, что она сотрудничает с Лейком, певица сообщила своим поклонникам в Instagram еще летом 2021 года.

“Тестируем нашу песню. Неужели мы ее выпустим”, – написала она тогда, разместив фрагмент нового трека.

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Контекст:

Граймс – канадская певица, музыкант, автор песен, продюсер и художница. Дебютный альбом артистки Geidi Primes вышел в 2010 году. Презентация последнего на данный момент, пятого, альбома Miss Anthropocene состоялась в 2020 году.

Летом 2019 года издание People сообщило, что Граймс перенесла операцию по удалению части глазного яблока в ходе экспериментальной операции по лечению сезонной депрессии. В мае 2021-го артистка была госпитализирована с приступом панической атаки.

Маск и Граймс состояли в отношениях с 2018 года по сентябрь 2021-го. У пары есть общий сын (2020). В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII, хотя изначально его имя выглядело XÆA-12.

В сентябре 2021 года Маск заявил, что они с Граймс расстались. По словам Маска, они продолжают вместе воспитывать своего сына.

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