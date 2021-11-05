 

Боб Марли и собачка Чапа. “Чесно” показало, как украинцы портили бюллетени на довыборах

05.11.2021, 11:46, Новости дня
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“Чесно” мониторило избирательный процесс на участках и фотографировало бюллетени при подсчете голосов. Больше всего испорченных документов отсняли в Харькове.

“Некоторые избиратели оставляли кандидатам оригинальные послания. Напротив кандидата на должность городского головы Харькова [секретаря горсовета] Игоря Терехова избиратель нарисовал мордочку и дописал “Боб Марли”.

Фото: chesno.org

Кто-то из харьковчан дописал в бюллетене: “11. собачка Чапа” и поставил напротив нее галочку.

Фото: chesno.org

На одном из бюллетеней избиратель зачеркнул кандидатов Терехова и экс-нардепа Михаила Добкина. “Чесно” также обнародовало бюллетень, на котором харьковчанин написал “На Колыму всех”.

Фото: chesno.org

“Самый эпичный месседж от харьковского электората – кто-то написал “В сортах дерьма не разбираюсь”. Итоговую оценку харьковским кандидатам дал избиратель, написавший на бюллетене “все козлы”, – отметили в публикации.

В Херсонской области избиратель написал на бюллетене “х…й”, а в Черкасской области – перечеркнул имена всех кандидатов и нарисовал смайлик и дулю.

Фото: chesno.org
Контекст:

ЦИК назначил промежуточные выборы в Черкасской (округ №197) и Херсонской (округ №184) областях на 31 октября в связи с тем, что депутаты от этих округов досрочно прекратили полномочия по собственным заявлениям: Александр Скичко стал главой Черкасской облгосадминистрации, а Игорь Колыхаев – мэром Херсона.

Явка на промежуточных выборах, по данным ЦИК, составила 21,39% в округе №184 и 25,57% в округе №197.

В округе №197 победил кандидат от “Слуги народа”, мэр города Золотоноша Виталий Войцеховский. В округе №184 также победил  кандидат от “Слуги народа”, бывший глава Херсонской ОГА Сергей Козырь.

31 октября в Харькове прошли внеочередные выборы мэра. Они были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года. На должность мэра Харькова претендовали 10 кандидатов. 

Нацполиция Украины зарегистрировала более 100 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом. Гражданская сеть “Опора” заявляла, что выборы прошли с серьезными нарушениями законодательства.

Территориальная избирательная комиссия 1 ноября объявила результаты подсчетов, согласно которым Терехов победил в первом туре, набрав 50,66% голосов  “Опора” обжалует результаты выборов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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