Запасы газа в хранилищах Украины составляют более 18 млрд кубометров – Галущенко

“На сегодня запас газа в хранилищах составляет более 18 млрд м3, и такой уровень заполненности подземных хранилищ превышает на 13% средние показатели в период с 2011-го по 2019 год”, – отметил министр.

Галущенко добавил, что такой уровень подтверждает готовность украинских газохранилищ к прохождению зимы.

“Что является важным, так это то, что “Нафтогаз” имеет достаточный финансовый ресурс для дополнительного импорта природного газа и обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона”, – сказал он.

Контекст:

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 24 октября, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 77,16%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отметило агентство Reuters.

Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1000 м³.

Украинские власти настаивают, что Украина накопила достаточно газа для прохождения отопительного сезона. Перед началом отопительного сезона в 2020 году в украинские подземные хранилища закачали 28,3 млрд м³. Это был рекордный запас за последние 10 лет, отметила компания “Укртрансгаз”. В мае в “Нафтогазі” сообщили, что за время отопительного сезона, начиная с октября 2020 года, из ПХГ отобрали 13,2 млрд м³.

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