 

Bayraktar на войне с Россией и большая приватизация. 5 ноября в эфир выйдет “Свобода слова Савика Шустера”

05.11.2021, 11:46, Новости дня
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Гости студии обсудят в прямом эфире использование украинскими военными беспилотников и информацию о стягивании российских войск на границе, а также большую приватизацию и то, насколько честно ее проводит государство. 

В ходе программы прозвучат актуальные вопросы: Что происходит на востоке Украины? Ожидать ли военного обострения? Как нынешняя Украина противостоит российской агрессии? НАТО или не НАТО? Приватизация “Большевика”: большая победа государства или коррупционная схема? Почему ни один иностранный инвестор не дошел до торгов? И что получат украинцы от приватизации государственных предприятий?

На эфир приглашены: 

Сергей Шаптала, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Герой Украины, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины;
Ирина Верещук, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
Петр Порошенко, лидер партии “Европейская солидарность”, пятый президент Украины;
Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021);
Наталия Королевская, народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, замглавы комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ”;
Юрий Швец, советский разведчик, майор КГБ (1980-1990);
Дмитрий Сенниченко, глава Фонда государственного имущества Украины;
Тимофей Милованов, внештатный советник руководителя Офиса президента Украины, президент Киевской школы экономики;
Андрей Вавриш, основатель и руководитель компании SAGA Development;
Борислав Береза, народный депутат VIII созыва.

ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube
Контекст:

Программа “Свобода слова Савика Шустера” выходит на телеканале “Украина” по пятницам с сентября 2019 года.

Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, “Интер”, “Украина”, “Первый национальный”, “24”, “112 Украина”, “1+1”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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