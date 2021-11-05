Bayraktar на войне с Россией и большая приватизация. 5 ноября в эфир выйдет “Свобода слова Савика Шустера”

Гости студии обсудят в прямом эфире использование украинскими военными беспилотников и информацию о стягивании российских войск на границе, а также большую приватизацию и то, насколько честно ее проводит государство.

В ходе программы прозвучат актуальные вопросы: Что происходит на востоке Украины? Ожидать ли военного обострения? Как нынешняя Украина противостоит российской агрессии? НАТО или не НАТО? Приватизация “Большевика”: большая победа государства или коррупционная схема? Почему ни один иностранный инвестор не дошел до торгов? И что получат украинцы от приватизации государственных предприятий?

На эфир приглашены:

Сергей Шаптала, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Герой Украины, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины;

Ирина Верещук, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Петр Порошенко, лидер партии “Европейская солидарность”, пятый президент Украины;

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021);

Наталия Королевская, народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, замглавы комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ”;

Юрий Швец, советский разведчик, майор КГБ (1980-1990);

Дмитрий Сенниченко, глава Фонда государственного имущества Украины;

Тимофей Милованов, внештатный советник руководителя Офиса президента Украины, президент Киевской школы экономики;

Андрей Вавриш, основатель и руководитель компании SAGA Development;

Борислав Береза, народный депутат VIII созыва.

ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube

Контекст:

Программа “Свобода слова Савика Шустера” выходит на телеканале “Украина” по пятницам с сентября 2019 года.

Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, “Интер”, “Украина”, “Первый национальный”, “24”, “112 Украина”, “1+1”.

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