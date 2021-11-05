Мнение: Угроза биотерроризма

Заявление Билла Гейтса о возможных актах биотерроризма я бы расценил как определенный намек на какие-то гейтсовские сложности. Похоже, что развязанная корпорациями и международной бюрократией война под видом пандемии начинает идти не так, как должна была. Или контрольные точки (а любое планирование, проектирование или сценирование такие точки имеет) показывают существенные отклонения от исходных планов.

Война — это командная игра. Любая команда профессионалов знает, что навязать свою инициативу противнику — половина победы. А вот упустить ее — противник получает шанс. Смена темпа и рисунка игры — это классика удержания (или перехватывания) инициативы.

В нашем случае от корпораций и бюрократов логично было бы ждать акцентирования внимания и перенос «боевых действий» в совершенно иные области, далекие от вирусов. Вы еще не понимаете, что делать с «эпидемией», а вам уже забросили глобальный голод, вас ставят перед угрозой обрушения жизнеобеспечивающей инфраструктуры из-за неведомых хакеров. И, кстати, в этом направлении как раз все более-менее развивается. Голод уже очевидно накроет планету где-то осенью следующего года, так как национальные правительства, подконтрольные глобалистам, уже начинают создавать для него солидный задел. Как пример — запрет утратившего даже видимость суверенности российского правительства на экспорт удобрений из России поставит Латинскую Америку в крайне сложное положение. Можно предположить, что Россию тоже могут поставить перед критической проблемой – запрет на импорт, к примеру, спермы хряков (которая в значительной мере иностранная) обрушит российское свиноводство буквально в один год.

Но похоже, что с «эпидемией» дела обстоят не слишком хорошо — какие-то контрольные сроки и решения не только не выполнены, но и близки к невыполнению в принципе. Поэтому приходится возвращаться к ней и усиливать давление через угрозы биотерроризма.

Возможен ли биотерроризм в принципе? В принципе да. Только это весьма сложная история, которая потребует высочайшего уровня подготовки теракта, из которого все равно будут торчать уши далеко не бородатых фанатиков. Это как с «Боингами» и Всемирным торговым центром — вы попробуйте посадить за штурвал любителя с полугодовым уровнем обучения на легком типе самолетов, чтобы он вписался в носовой платочек контура 100-метрового здания на самолете одного из самых тяжелых классов, да еще и с полной загрузкой. Совсем для зрителей малаховских передач (и их американских или европейских аналогов) такую ахинею скормить можно, но не все же их смотрят. Да и учудить такое можно только один раз.

В Штатах после теракта 911 для усугубления паники добавили письма со спорами сибирской язвы (так называемый Amerithrax), что само по себе показало: проектировщики теракта 911 осознавали, что очень многое пошло не так даже несмотря на суперпрофессионализм исполнителей. А потому разбавили возникающее недоверие к официальной версии (а за неделю после теракта недоуменные вопросы начали сыпаться как из дырявого мешка) банальным психозом.

Возможно, Гейтс тоже предполагает прикрывать расползающуюся версию о «пандемии» некоторой толикой паники и ужаса. Но это же говорит только о том, что у планировщиков нынешнего бедлама есть серьезные проблемы. И они достаточно велики.

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