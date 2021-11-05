 

Мнение: Великая Финляндия

05.11.2021, 11:26, Разное
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Карта с обложки финской книги 1942 года, где изображены границы "Великой Финляндии", предусматривающие отторжение от СССР огромных территорий. Вот такие хотелки у "хорошего русского офицера Маннергейма".
Сама книга вот здесь https://ia804505.us.archive.org/33/items/smtie/Suomen%20uusi%20tie%20-%20Vietti%20Nyk%C3%A4nen%20%281942%29.pdf (по наводке с Вотта)

Источник: Colonel Cassad



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