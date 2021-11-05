Ученые не нашли доказательств того, что жестокие видеоигры приводят к насилию в реальной жизни

Средства массовой информации и общественность часто связывают жестокие видеоигры с насилием в реальной жизни, хотя существует ограниченное количество доказательств, подтверждающих эту связь. Об этом рассказывается в новой публикации на портале MedicalXpress.

Дебаты по этой теме обычно обостряются после массовых публичных расстрелов, при этом некоторые комментаторы связывают эти насильственные действия с интересами преступников к жестоким видеоиграм.

Однако другие указали, что более вероятными объяснениями являются различные факторы, такие как проблемы с психическим здоровьем или легкий доступ к оружию. В свете этих противоречивых утверждений президент Обама призвал в 2013 году увеличить государственное финансирование исследований по видеоиграм и насилию.

Но прежде чем правительства вводят какие-либо правила, ограничивающие доступ к жестоким видеоиграм, важно установить, действительно ли они заставляют игроков вести себя агрессивно в реальном мире.

Исследование, проведенное доктором Агне Сузиделите, старшим преподавателем факультета экономики в Сити Лондонского университета, на основе данных из США предоставляет доказательства влияния выпуска видеоигр с насилием на насильственное поведение детей.

Доктор Агне Сузиделите исследовала влияние жестоких видеоигр на два типа насилия: агрессию против других людей и разрушение вещей (собственности). Исследование, опубликованное в Journal of Economic Behavior & Organization , было сосредоточено на изучении мальчиков в возрасте 8–18 лет — группы, которая, скорее всего, будет играть в жестокие видеоигры.

Доктор Агне Сузиделите использовала эконометрические методы, которые выявляют вероятные причинные эффекты жестоких видеоигр на насилие, а не только ассоциации. Она не нашла доказательств того, что насилие в отношении других людей возрастает после выхода новой жестокой видеоигры. Однако родители сообщили, что дети с большей вероятностью разрушали вещи после того, как сыграли в жестокие видеоигры.

Эксперт сказала: «Взятые вместе, эти результаты показывают, что жестокие видеоигры могут возбуждать детей, но это волнение не перерастает в насилие против других людей — это тот тип насилия, который нас больше всего волнует. Вероятное объяснение моих результатов заключается в том, что в видеоигры обычно играют дома, где возможности участвовать в насилии практически нет».