Nvidia, вероятно, представит еще одну новую видеокарту

Инсайдеры сообщают о том, что инженеры компании Nvidia трудятся над созданием еще одной новой модели видеокарты. Согласно опубликованной неофициальной информации, речь идет о модели RTX 3080 Ti, которая будет предназначена для установки в ноутбуках.

В устройстве будет использован графический процессор GA103, что значительно повысит производительность, говорят инсайдеры. Напомним, что первая информация о разработке данной видеокарты появилась в сети еще несколько месяцев назад. Теперь же мы получаем подтверждения.

RTX 3080 Ti Mobile получит 7680 ядер. Объем памяти в видеокарте составит 8 или 16 Гб. К сожалению, пока нет подробностей о том, какие преимущества будут у нового флагманского устройства. Но мы наверняка вскоре узнаем и об этом.