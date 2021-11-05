 

Nvidia, вероятно, представит еще одну новую видеокарту

05.11.2021, 11:24, Новости дня
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Инсайдеры сообщают о том, что инженеры компании Nvidia трудятся над созданием еще одной новой модели видеокарты. Согласно опубликованной неофициальной информации, речь идет о модели RTX 3080 Ti, которая будет предназначена для установки в ноутбуках.

В устройстве будет использован графический процессор GA103, что значительно повысит производительность, говорят инсайдеры. Напомним, что первая информация о разработке данной видеокарты появилась в сети еще несколько месяцев назад. Теперь же мы получаем подтверждения.

RTX 3080 Ti Mobile получит 7680 ядер. Объем памяти в видеокарте составит 8 или 16 Гб. К сожалению, пока нет подробностей о том, какие преимущества будут у нового флагманского устройства. Но мы наверняка вскоре узнаем и об этом.



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