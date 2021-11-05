 

МИД Австрии заявил о важности газопровода «Северный поток – 2»

05.11.2021, 11:12, Новости дня
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Глава МИД Австрии Михаэль Линхарт заявил, что газопровод «Северный поток – 2» способствует энергетической безопасности.

Он отметил, что «Австрия преследует амбициозные цели в вопросе климата».

«Однако газ будет продолжать использоваться до полной декарбонизации», – передает РИА «Новости» слова главы МИД Австрии.

Линхарт добавил, что «в этом контексте «Северный поток – 2» способствует энергетической безопасности».

Ранее научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови заявил, что позиция Австрии в отношении РФ и проекта «Северный поток – 2» не изменится после отставки Себастьяна Курца с должности федерального канцлера.



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