МИД Австрии заявил о важности газопровода «Северный поток – 2»

Глава МИД Австрии Михаэль Линхарт заявил, что газопровод «Северный поток – 2» способствует энергетической безопасности.

Он отметил, что «Австрия преследует амбициозные цели в вопросе климата».

«Однако газ будет продолжать использоваться до полной декарбонизации», – передает РИА «Новости» слова главы МИД Австрии.

Линхарт добавил, что «в этом контексте «Северный поток – 2» способствует энергетической безопасности».

Ранее научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови заявил, что позиция Австрии в отношении РФ и проекта «Северный поток – 2» не изменится после отставки Себастьяна Курца с должности федерального канцлера.