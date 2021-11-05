 

Австрия сняла ограничения на авиасообщение с Россией

05.11.2021, 11:12, Новости дня
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Австрия с 9 ноября снимает все ограничения на авиасообщение с Россией, однако правила въезда останутся неизменными, сообщил новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт.

«Мы категорически приветствуем российское предложение и с нашей стороны в ответ снимем все ограничения на авиасообщение. Конечно, правила въезда остаются неизменными», – передает РИА «Новости» слова Линхарта.

Въезд из РФ в Австрию в настоящий момент возможен, в том числе и по туристической визе, однако при отсутствии сертификата о вакцинации одним из одобренных в ЕС или ВОЗ препаратов придется отправиться на десятидневный карантин, который можно досрочно завершить, сдав тест на шестой день по прибытии.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что РФ снимает ограничения на авиасообщение с Австрией с 9 ноября.



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