Врач Тяжельников призвал возвращаться к привычному ритму жизни за пару дней до выхода на работу

Врач Андрей Тяжельников в рамках интервью рассказал, как нужно правильно выйти из нерабочей недели. По его словам, за пару дней до выхода на работу необходимо возвращаться в привычный ритм жизни.

При соблюдении данного условия получится выйти из режима нерабочих дней. Праздники и внеплановые выходные нарушили режим питания многих россиян. В связи с этим необходимо устроить разгрузочный день. В целом нерабочие дни рекомендуется проводить без вреда для здоровья, иначе придется потратить слишком много сил на восстановление. В течение этой недели необходимо вакцинироваться тем, кто входит в группу риска. Речь идет о пожилых людях и тех, кто имеет хронические патологии.

К работе нужно готовиться психологически. Возможно, стоит заранее построить планы, обдумать задачи, чтобы не было тяжело начинать трудовую неделю. Находясь дома, есть шанс заняться подготовкой гардероба. Тогда по утрам перед выходом на работу не будет повода для беспокойства, пишет портал Newinform.

Напомним, что режим нерабочих дней был внепланово введен по всей России. Такое решение власти приняли, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. В некоторых регионах вынужденные выходные продолжатся.