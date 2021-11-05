“Юг традиционно подключается позднее”. Чернышов сообщил, что почти 90% домов в Украине подключены к теплу

Министр подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону “завершена вовремя и штатно”, все системы готовы, сейчас завершается подключение жилых домов, а также объектов социальной сферы (школ, больниц и т.д.).

По словам Чернышова, подключение к теплоснабжению в жилых домах в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской и Черниговской областей готово практически на 100%, в остальных областях – более 90%.

Исключение составляют Запорожская и Николаевская области, где подключено примерно две трети объектов, а также Херсонская и Одесская – тепло есть менее, чем в половине жилых домов.

“Это в том числе зависит от региональных и климатических особенностей, Юг Украины традиционно подключается позднее. Но этот процесс уже начат, инженерно и технически к нему все подготовлено”, – заверил министр.

На вопрос журналистов о ситуации в Запорожской области, где были проблемы с подключением, Чернышов отметил, что она “находится в фокусе внимания” министерства. По его словам, в ближайшие дни ее также доподключат.

“Этот период года выдался достаточно теплым, но все-таки мы должны констатировать – с воскресенья и понедельника температура уже будет логично холодной для этого времени года”, – добавил Чернышов. Он выразил уверенность, что местные власти в южных областях в ближайшие дни примут решение подключить все дома.

Контекст:

29 сентября министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил о 99-процентной технической готовности к началу отопительного сезона.

Украинские власти заявляли, что Украина накопила достаточно газа для прохождения отопительного сезона. По состоянию на середину октября, по данным “Нафтогазу”, в хранилищах было почти 19 млрд м³ газа.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в конце октября прогнозировал, что отопление во всех жилых домах Украины включат до 1 ноября.

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