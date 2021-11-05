В США арестовали российского аналитика Данченко, связанного с “досье” на Трампа – СМИ

По данным The New York Times, Данченко взяли под стражу по результатам расследования спецпрокурора Джона Дарема. В задачу Дарема входило расследование обстоятельств слежки спецслужб за штабом Трампа во время президентской кампании. На пост спецпрокурора Дарем был назначен администрацией Трампа.

Данченко обвинили в том, что он дал ложные показания ФБР о его источниках, использованных для создания досье.

Контекст:

Данченко считается одним из основных источников так называемого “досье Стила” с компроматом на Трампа, которое подготовил британский разведчик Кристофер Стил. Это досье опубликовало издание BuzzFeed 10 января 2017 года – после того, как Трамп выиграл выборы, но еще не принял присягу.

В нем говорилось, что еще до избрания главой Белого дома миллиардер снимал президентский номер в московском отеле Ritz-Carlton и приглашал туда проституток. Также он якобы контактировал с российскими оперативниками.

Трамп назвал опубликованную в СМИ информацию о наличии компромата на него “тотальной политической охотой на ведьм”.

Некоторые материалы “досье Стила” стали основанием для следственных действий ФБР, в частности прослушивания телефонных разговоров бывшего советника предвыборной кампании Трампа. Вместе с тем большинство утверждений по досье были недоказанными, а некоторые официально опровергнутыми, например о сговоре Трампа с властями РФ.

В мае этого года британская газета The Telegraph написала, что Стил подготовил для ФБР второе “досье” на Трампа. В нем якобы есть новая информация о вмешательстве Москвы в американские выборы, связях бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта с Россией и “секс-развлечениях” Трампа.

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