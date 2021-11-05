“Наш край”: Из-за безответственности чиновников целым областям грозят перебои с электроснабжением

“Из-за отсутствия топлива не могут работать 24 блока ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 8,5 ГВт. На складах ТЭС и ТЭЦ находится в 4,2 раза меньше угля, чем должно быть согласно графику накопления топлива, утвержденного Минэнерго – 701 тыс. т против 2,9 млн т запланированных. Даже имеющиеся запасы угля сокращаются уже со второй половины сентября, поскольку объемы потребления превышают объемы поставок угля”, – сообщил Мазурчак.

Политик отметил, что Украина нарастила импорт угля – прежде всего из России – в 2017 году, так как потеряла доступ к шахтам на оккупированной РФ территории, но теперь Россия прекращает поставки угля в Украину, мотивируя это решение приоритетом внутреннего спроса.

“Дефицит электроэнергии в этом отопительном сезоне должен быть покрыт за счет импорта электроэнергии из России и Беларуси. Однако неизвестно, достаточно ли этого импорта, ведь ситуация с такими масштабами неработающих мощностей ТЭЦ и ТЭС возникла впервые. Да, Славянская тепловая электростанция уже остановила работу из-за отсутствия топлива, потому что ей необходим для теплогенерации именно антрацитовый уголь. А она является единственным поставщиком тепла в своем регионе”, – подчеркнул сопредседатель партии.

По его информации, в Украине работает 12 ТЭС, которые производят около 30% электроэнергии. Пять из них – Луганская, Криворожская, Трипольская, Змиевская, Славянская – частично используют антрацитовый уголь.

“В целом ряде областей следует ожидать проблем с электроснабжением, газоснабжением и теплоснабжением. В этой ситуации правительство должно предпринять немедленные действия, чтобы не допустить отключений света. Но вместо реальных действий правительство отмалчивается”, – заявил Мазурчак.

В партии “Наш край” перечислили меры, которые можно принять, чтобы спасти ситуацию с отопительным сезоном:

провести аудит угольной отрасли и разработать программу увеличения добычи украинского угля. Для этого предусмотреть средства в государственном бюджете;



разработать и внедрить программу дальнейшей модернизации ТЭС и ТЭЦ под использование украинского угля;



направить необходимые средства на проведение ремонтных работ на блоках ТЭС и ТЭЦ, ведь за неимением средств в настоящее время выполнено ремонтных работ не более 25% от запланированных и 15% – от необходимых на блоках ТЭЦ и ТЭС по всей стране;



срочно закупить необходимое количество энергетического угля для преодоления нехватки угля на складах тепло и электрогенерирующих станций.

Контекст:

2 ноября “Укрэнерго” вынужденно обратилась к Беларуси за аварийной помощью, говорится в сообщении на сайте госкомпании.

“2 ноября в связи с дефицитом мощности в ОЭС Украины компания вынуждена активировать аварийную помощь из Беларуси. Причиной дефицита мощности является повышенная аварийность на энергоблоках ТЭС в период сезонного роста потребления. При этом 2 ноября наблюдались существенная переработка на ГЭС и снижение генерации возобновляемыми источниками энергии”, – сказано в пресс-релизе.

С 14.00 2 ноября в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт.

Агентство УНИАН сообщило, что запасы угля на государственных ТЭС упали до критической отметки.

“Аварийная помощь была предоставлена на фоне дефицита угля на государственных ТЭС, из-за которого каждый второй блок госкомпании “Центрэнерго” не работает из-за нехватки угля. Запас угля на государственных ТЭС составляет менее 100 тыс. тонн, что ниже минимально гарантированного уровня. В течение сентября – октября государственные ТЭС работали в минимальном составе оборудования – по одному энергоблоку на каждой электростанции”, – отмечает УНИАН.

—