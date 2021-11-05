Voyage. Группа ABBA выпустила новый альбом после 40-летнего перерыва. Аудио

В альбом вошли десять новых треков, которые уже доступны на стриминговых сервисах, включая Apple Music.

ABBA анонсировали выход альбома в сентябре. Тогда же она представила две песни из него: I Still Have Faith in You и Don’t Shut Me Down.

Контекст:

ABBA – одна из самых успешных групп в истории поп-музыки, записи которой по всему миру разошлись тиражом более 350 млн экземпляров. Группа была создана в 1972 году и просуществовала 10 лет. Название коллектив получил по первым буквам участников – Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад.

Группа была первым представителем континентальной Европы, завоевавшим первые места в чартах всех ведущих англоговорящих стран – США, Великобритании, Канады, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии. За выдающиеся заслуги в музыке в марте 2010 года группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Новый альбом стал девятым в дискографии группы. В 1982-м АВВА распалась. В 2000 году музыкантам предлагали $1 млрд за воссоединение и мировое турне, но они отказались.

Голографическое шоу ABBA Voyage будет презентовано в конце мая 2022 года в Лондоне, после чего группа отправится в мировое турне с новым альбомом. Билеты на предстоящий концерт в Лондоне поступят в продажу через несколько дней – 7 сентября.

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