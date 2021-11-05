 

Voyage. Группа ABBA выпустила новый альбом после 40-летнего перерыва. Аудио

05.11.2021, 10:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В альбом вошли десять новых треков, которые уже доступны на стриминговых сервисах, включая Apple Music.

ABBA анонсировали выход альбома в сентябре. Тогда же она представила две песни из него: I Still Have Faith in You и Don’t Shut Me Down. 

Контекст:

ABBA – одна из самых успешных групп в истории поп-музыки, записи которой по всему миру разошлись тиражом более 350 млн экземпляров. Группа была создана в 1972 году и просуществовала 10 лет. Название коллектив получил по первым буквам участников – Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад.

Группа была первым представителем континентальной Европы, завоевавшим первые места в чартах всех ведущих англоговорящих стран – США, Великобритании, Канады, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии. За выдающиеся заслуги в музыке в марте 2010 года группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Новый альбом стал девятым в дискографии группы. В 1982-м АВВА распалась. В 2000 году музыкантам предлагали $1 млрд за воссоединение и мировое турне, но они отказались.

Голографическое шоу ABBA Voyage будет презентовано в конце мая 2022 года в Лондоне, после чего группа отправится в мировое турне с новым альбомом. Билеты на предстоящий концерт в Лондоне поступят в продажу через несколько дней – 7 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.01 / Брюнетка Ани Лорак с помощью парика превратилась в блондинку

29.06 / Путин провел совещание с членами Совбеза

22.06 / “Братан, ты по любому с ней чирикался”. Менеджер Поляковой выложил в сеть постельное фото певицы с голыми ягодицами

16.08 / Экс-нардеп Балашов подрался со следователем. Видео

11.12 / Пентагон назвал размеры военного флота США к началу 2030-х

08.09 / Samsung планирует выпускать датчик изображения невероятной мощности

07.04 / В Пентагоне заявили о «рутинных операциях» ВМС США в Черном море

30.06 / Министр иностранных дел ФРГ проспорил ящик пива главе МИД Великобритании

05.05 / На фоне пандемии киберспорт переживает небывалый бум

24.01 / В РФ зарегистрировали 21 тыс. 127 случаев коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика