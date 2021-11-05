 

Володин заявил о возможном лишении Рашкина депутатского иммунитета

05.11.2021, 10:42, Разное
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Если в ходе следствия потребуется привлечение Рашкина к ответственности, генпрокурор обратится в Думу с просьбой о снятии с него депутатского иммунитета, отметил Володин.

“Если такое произойдет, мы не будем откладывать рассмотрение вопроса, незамедлительно назначим заседание, заслушаем аргументы генерального прокурора и примем решение”, – сказал спикер в интервью телеканалу “Россия 24”.

Ранее полиция возбудила уголовное о незаконной охоте, к которой может быть причастен Рашкин. Санкция УК по ч. 1 ст. 258 предусматривает штраф до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период до двух лет либо исправительные работы на срок до двух лет, или лишение свободы на срок до двух лет.

Инцидент с Рашкиным произошел в Саратовской области 29 октября. Сотрудник полиции и представитель регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства обнаружили автомобиль с двумя людьми, одним из которых оказался парламентарий. В машине находилась разделанная туша лося, разрешения на его добычу не было.



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