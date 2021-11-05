 

Знаменитый британский шоумен Лайонел Блэр скончался в возрасте 92 лет

05.11.2021, 10:18, Новости дня
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Знаменитый британский шоумен, актер и хореограф Лайонел Блэр, автор мюзикла по роману Льва Толстого «Война и мир», скончался в возрасте 92 лет в кругу семьи, сообщили британские СМИ.

Как информирует газета Guardian, Блэр известен как капитан команды в популярном британском игровом шоу Give Us a Clue («Дай нам подсказку»). Кроме того, он написал мюзикл по мотивам романа Льва Толстого «Война и мир», с которым на протяжении шести месяцев гастролировал по Великобритании, передает РИА «Новости».

Он также прославился ролями в фильмах «Хромой человек», «The Beatles: Вечер трудного дня» и «Красота джунглей» и участвовал в развлекательных шоу в составе танцевальной группы, которая выступала в 1960-х годах.



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