 

В Приморье решили ввести QR-коды для посещения вузов

05.11.2021, 10:18, Новости дня
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Власти Амурской области намерены ввести с 1 декабря в вузах систему пропуска по QR-кодам. Не привитые от коронавируса студенты будут заниматься дистанционно, сообщила пресс-служба правительства региона.

«С 1 декабря планируется, что система QR-кодов будет введена в высших учебных заведениях региона. Студенты, которые не будут вакцинированы или не будут иметь справку с отрицательным ПЦР-тестом, будут переведены на дистанционное обучение», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Кроме того, с 15 ноября система QR-кодов в Благовещенске распространится на заведения сферы услуг.

«В Благовещенске с 15 ноября дополнительно по QR-кодам будут организован допуск в заведения сферы услуг, перечень предприятий определит министерство экономического развития. Также с 15 ноября QR-коды потребуются в Благовещенске при посещении банковских структур», – отметили в пресс-службе.

«Планируется с 15 ноября ввести допуск по QR-кодам или отрицательным ПЦР-тестам при посещении торговых центров, музеев, библиотек, кинотеатров, спортзалов и других заведений, <…> это Благовещенский район, города Белогорск, Свободный, Зея, Тында, Шимановск, Райчихинск», – добавили в пресс-службе правительства региона.

Ранее власти Приморья с 8 ноября решили запретить посещать непродовольственные магазины, сауны, парикмахерские и гостиницы без QR-кода о вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании, сообщило правительство региона.



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