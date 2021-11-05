 

Пролив Дарданеллы закрыли для транзитных судов из-за сильного тумана

05.11.2021, 10:18, Новости дня
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Пролив Дарданеллы (Чанаккале) закрыт для транзитных судов из-за сильного тумана, сообщают турецкие СМИ.

«Управление службы судового движения в проливе Чанаккале предупредило по рации капитанов судов, въезжающих с севера и юга, и объявило, что пролив закрыт для транзитных судов в обоих направлениях. После того, как туман рассеется, движение судов вернется в нормальное русло», – передает РИА «Новости» сообщение СМИ.

Напомним, во вторник пролив Босфор закрыли для транзитных судов из-за тумана.  



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