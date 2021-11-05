Ученые выяснили, как птицы выжили после уничтожившего динозавров астероида

Ученые выяснили, как птицам удалось выжить после падения астероида, который уничтожил динозавров. 66 миллионов лет назад образовался кратер Чиксулуб в Мексике. В результате была произведена энергия, которая в 100 миллионов раз превышает максимальные показатели.

Падение астероида спровоцировало ударные волны, кислотные дожди, на Земле начали происходить глобальные землетрясения, стали извергаться большие вулканы. Ученые из Университета Огайо отследили, как в таких условиях удалось выжить птицам. По их словам, это связано с размером их переднего или головного мозга. Не исключено, что птицы выжили за счет поведенческой пластичности. Те, кто имеют передний мозг, могли изменять поведение достаточно быстро, поэтому происходила быстрая перестройка под окружающую среду.

В рамках проведения исследования авторы научной работы изучили окаменелость Ихтриорниса, которая хорошо сохранилась. Речь идет о древней зубатой птице, которая жила в меловой период. Останки животного были обнаружены в Канзасе. Ученые использовали КТ, чтобы провести цифровую реконструкцию структуры мозга и лицевого лета. Анализ показал, что эта птица имела «старомодный» мозг. Он напоминал орган динозавров. Не исключено, что именно наличие этого мозга позволило птицам выживать в результате глобального изменения климата и избежать вымирания.

Ученые узнали, что в мозге присутствовал зарождающийся вульст. Речь идет о церебральной структуре, которая доказывает, что орган у птиц был более сложным, нежели ранее считалось.

Источник: brobible.com