 

Ученые выяснили, как птицы выжили после уничтожившего динозавров астероида

05.11.2021, 10:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые выяснили, как птицам удалось выжить после падения астероида, который уничтожил динозавров. 66 миллионов лет назад образовался кратер Чиксулуб в Мексике. В результате была произведена энергия, которая в 100 миллионов раз превышает максимальные показатели.
Падение астероида спровоцировало ударные волны, кислотные дожди, на Земле начали происходить глобальные землетрясения, стали извергаться большие вулканы. Ученые из Университета Огайо отследили, как в таких условиях удалось выжить птицам. По их словам, это связано с размером их переднего или головного мозга. Не исключено, что птицы выжили за счет поведенческой пластичности. Те, кто имеют передний мозг, могли изменять поведение достаточно быстро, поэтому происходила быстрая перестройка под окружающую среду.

В рамках проведения исследования авторы научной работы изучили окаменелость Ихтриорниса, которая хорошо сохранилась. Речь идет о древней зубатой птице, которая жила в меловой период. Останки животного были обнаружены в Канзасе. Ученые использовали КТ, чтобы провести цифровую реконструкцию структуры мозга и лицевого лета. Анализ показал, что эта птица имела «старомодный» мозг. Он напоминал орган динозавров. Не исключено, что именно наличие этого мозга позволило птицам выживать в результате глобального изменения климата и избежать вымирания.

Ученые узнали, что в мозге присутствовал зарождающийся вульст. Речь идет о церебральной структуре, которая доказывает, что орган у птиц был более сложным, нежели ранее считалось.

Источник: brobible.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.08 / Владимир Винокур осудил противников инициативы Татьяны Булановой

25.06 / Мнение: Недолго фраер танцевал

14.09 / Опубликованы внешний вид и цена нового недорогого флагманского смартфона Samsung

19.09 / Лига в кармане

01.06 / Почему Путина не было на кадрах купания Лукашенко в Черном море? Отвечает Песков

03.09 / Мнение: Перестановки в силовом блоке Белоруссии

07.07 / Эксперты выяснили оптимальную стоимость свадьбы для россиян

29.07 / Заклевали с клеветой

12.10 / Борис Рожин: России нельзя отступать из Мали

21.05 / Массаж живота и не только: 4 привычки восточных женщин, которые помогают им сохранять молодость

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика