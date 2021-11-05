Экономист Кричевский назвал способы остановить рост цен

Экономист Никита Кричевский нашел способы остановить рост цен, который наблюдается в России. В этом должен помочь профицитный бюджет.

По словам эксперта, необходимо подумать рад расширением программы субсидирования субъектов МСП, которые специализируются на внедрении новых услуг и продуктов. При этом представители бизнеса должны согласиться взять на себя встречные обязательства. Важно снизить существующие налоги. Лучше начать данный процесс с НДС и соцвзносов.

Включившись в работу, Банк РФ должен заняться кредитованием. За счет увеличения фондирования и уменьшения норм резервирования можно предоставлять льготные условия.

Налогообложение стоит немного ужесточить в финансовом секторе, поскольку он стал бенефициаром пандемии. Еще одним способом станет «заморозка» тарифов на коммунальные услуги сроком на пять лет, пишет портал «Глобал.МСК».