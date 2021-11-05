 

Cтолтенберг – нам выпал исторический шанс покрепче связать НАТО и ЕС

05.11.2021, 10:04, Новости дня
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Джо Байден и его администрация намерены укрепить трансатлантическое сотрудничество и присутствие НАТО в Европе, пишет wPolityce. По мнению Йенса Столтенберга, для европейцев это исторический шанс, которым необходимо воспользоваться, ведь в основу НАТО должен ложиться именно ЕС. «Если мы не договоримся, то нам не добиться успеха», — предупредил он.


Reuters

«У нас есть исторический шанс повысить уровень сотрудничества НАТО с ЕС», — заявил в ходе заседания Совета северных стран в Копенгагене генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он считает, что нужно воспользоваться тем, что президент США Джо Байден и его администрация намерены укрепить трансатлантическое сотрудничество и присутствие НАТО в Европе, пишет портал wPolityce.

«Это именно то, что нам, европейцам, необходимо принять… Если мы не договоримся, то нам не добиться успеха», — добавил он. Столтенберг подчеркнул, что в основу сотрудничества США с Европой должен ложиться сам ЕС. Он назвал себя его сторонником и «частным членом». Таким образом бывший премьер Норвегии напомнил о двух референдумах, в ходе которых его соотечественники отклонили членство в ЕС.

Генсек НАТО также напомнил, что среди стран Северной Европы есть также государства — члены ЕС, такие как Швеция и Финляндия, которые в свою очередь не являются членами Североатлантического альянса, но тем не менее сотрудничают с ним. «Мы открыты для новых участников из Скандинавии», — подчеркнул он. 

На прошлой неделе Столтенберг посетил Стокгольм и Хельсинки, где он призывал правительства более активно сотрудничать с НАТО. Он ясно дал понять, что только членство в альянсе гарантирует помощь в кризисной ситуации. Вчера в Копенгагене Столтенберг повторил, что север Европы для НАТО — это ключевой регион, который поможет в случае кризиса или конфликта защитить связь между Северной Америкой и Европой.

По его мнению, сегодня угроза продолжает исходить из России. «Мы можем справиться с этим разными способами — силой или путём переговоров. Мы сожалеем, что у нас больше нет такого систематического диалога после закрытия представительства НАТО в Москве, но нам необходимо продолжать эти действия», — заявил он. В качестве ещё одной угрозы Столтенберг назвал Китай, который вскоре станет самой мощной экономикой в ​​мире. 

Среди других вызовов глава НАТО назвал вопросы нарушения демократии, терроризм, ядерное оружие и изменение климата, которые чреваты новыми конфликтами. 



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