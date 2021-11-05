IT-компания Playtika сокращает офис в Днепре и предлагает части сотрудников переезд в Румынию – СМИ

При этом о полном закрытии в офиса в Днепре речи сегодня не идет.

“Редакции AIN.UA стало известно из собственных источников, что офис Playtika в Днепре ждут изменения: части сотрудников предложен переезд в Бухарест, часть должна покинуть компанию в первом квартале 2022 года. Конкретно речь про команду, работавшую над графикой и слот-машинами Caesar casino. При этом о полном закрытии никто не говорит, у Днепровского офиса на 29 октября еще осталось три вакансии. Оставшаяся команда займется новыми проектами. Возможно речь о разработке для компаний-покупок Playtika последних лет – немецкой Wooga и финской Reworks”, – пишет издание.

Журналисты AIN.UA обратились в компанию с вопросами о причинах такого решения и о судьбе других украинских офисов Playtika – в Виннице и Днепре – но пока ответа не получили.

“Примечательно, что в своем первом квартальном репорте в 2021 году Playtika, как IPO компания, отметила офисы разработки, которые являются для нее факторами риска. Так называемые “страновые” риски. Такими Playtika назвала офисы в Украине, Румынии и Беларуси. Неизвестно, равные ли это риски. Тем временем в 2021 у Playtika в Украине работает 1000 человек, в Беларуси – 600, в Румынии – 500. И за счет экспатов из Днепра в ближайшее время станет больше”, – резюмировали авторы материала.

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