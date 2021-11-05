 

В Украине за восемь месяцев выросла избыточная смертность

05.11.2021, 9:58, Новости дня
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За весь 2020 год в стране было зафиксировано 32 569 избыточных смертей.

“Избыточная смертность – это превышение количества смертей над ожидаемым показателем. В среднем, за последние пять доковидных лет (2015-2019) с января по август умирало по 393 тыс. человек, в этом году – 440 тыс. граждан”, – отметили в сообщении.

В Украине второй год подряд показатель избыточной смертности превышает смертность от COVID-19. За восемь месяцев этого года от коронавируса умерло 37 077 человек, в 2020 году за весь год – 20 709 человек.

“То есть считать, что чрезмерная смертность вызвана вспышкой COVID-19, нельзя, но пандемия влияет также на другие причины смерти. В условиях перегруженности больниц многие украинцы с другими тяжелыми болезнями не получают своевременно необходимое лечение”, – уточнили в  “Опендатамедіа”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За время эпидемии в Украине умерло 70,8 тыс. человек от COVID-19, за последние сутки – 696.

В течение 2020 года численность населения Украины уменьшилась на 314,1 тыс. человек и на 1 января 2021 года составляла 41 588 354 человека. За январь – август 2021 года, по данным Госстата, население Украины уменьшилось на 245,9 тыс. человек.

На рост смертности в 2021 году повлияла эпидемия, падение уровня жизни и снижение внимания украинцев к собственному здоровью. Об этом 21 июля в комментарии изданию “ГОРДОН” сказал заместитель директора Института социологии НАН Украины, доктор философских наук, профессор Евгений Головаха.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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