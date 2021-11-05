 

Власти Москвы выделили 10 млн рублей на гранты анимационным студиям

05.11.2021, 9:24, Новости дня
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Столичные анимационные студии получат грантовую поддержку, на эти цели выделено 10 млн рублей, сообщили в мэрии Москвы.

Отмечается, что претендовать на выплаты смогут компании-авторы некоммерческих анимационных произведений, получившие награды на профильных конкурсах и фестивалях. Прием заявок продлится с 8 ноября по 10 декабря включительно, передает РИА «Новости».

«Правительство Москвы поддержит грантами создателей авторской анимации, которые успешно представляют наш город на национальных и международных конкурсах и фестивалях. Размер выплаты – от 500 тыс. до 3 млн рублей. Всего на эти цели выделено более 10 млн рублей», – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Она также напомнила, что это уже вторая программа поддержки анимационных студий с начала года. В октябре были определены 14 получателей грантов, им будет выделено около 84 млн рублей.

Добавляется, что сумма гранта будет зависеть от конкурса или фестиваля, в котором участвовала компания. В перечень вошло более 120 национальных и международных мероприятий индустрии кино и анимации по всему миру. Они распределены по трем категориям по уровню престижности. Еще один критерий определения размера гранта – полученная награда. Претендовать на выплату могут обладатели Гран-при, победители и номинанты конкурсов и фестивалей.

«Этот грант – от самой идеи до механизма расчета его суммы – разработан в партнерстве с анимационными студиями. Они участвовали во всех наших совещаниях по поводу этой меры поддержки», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Уточняется, что полученные средства компания сможет потратить на оплату труда, продвижение продукции на национальном и мировом рынке, регистрационные взносы для участия в профильных фестивалях, привлечение художников и разработчиков анимационного продукта.

Напомним, в октябре Москве назвали лауреатов Российской национальной телевизионной премии за лучшие телепрограммы для детей «ТЭФИ-Kids», лучшим анимационным сериалом стал мультсериал «Простоквашино» киностудии «Союзмультфильм».



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