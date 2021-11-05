10+ злых уловок от маркетологов, в которые мы попадаем каждый день и совершаем покупки не задумываясь

Оказывается, что в 2021 году средний человек может видеть до 10 000 рекламных объявлений в день.

Кажется, это много, но если подумать, реклама бомбардирует нас в социальных сетях, на телевидении, на рекламных щитах и мы настолько к ним привыкаем, что даже не замечаем как попадем на уловки маркетологов, которые пользуются нашей невнимательностью и доверием.

Парковка за 4$? Да, за каждые 10 минут!

Огромная коробка фломастеров? Погоди, не все так просто!

Новый упаковка, где коробка больше, а вес меньше

В новом смартфоне с «двойной» камерой нет второй камеры

Теперь я поняла, почему флакон так быстро заканчивался

Я думал, кто-то раскидал деньги, но оказалось это все лишь реклама

Масло «Авокадо» без авокадо

Скачай приложение, чтобы узнать цену

Самый дешевый прайс на мойку просто невозможно заметить, но он существует

Рекламная бумажка, которая выглядит как штраф и сразу бросается в глаза

Фальшивые деньги в качестве рекламных буклетов уже норма